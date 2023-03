Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart, alleen spoedzorg in ZGT en MST

podcast Duitse officier verklapt razzia in Boekelo, waardoor joodse Bert kan vluchten: ‘Pak nu je auto, daar zit Bertje!’

Hoe wist de kleine joodse Bert Woudstra in de Tweede Wereldoorlog aan een razzia in Boekelo te ontkomen? Kiespijn bij een Duitse officier speelde in ieder geval een rol. Maar hoe zit het precies? Op die vraag geeft Bert antwoord in de tweede aflevering van de podcast Bertje, één Joods jongetje, dertien onderduikadressen.