Lasergamen in school en een triatlon in Maastricht: Stef uit Enschede haalt geld op voor KiKa

ENSCHEDE Als Stef Kleinluchtenbeld niet voor de klas staat, vind je hem in het water, op de fiets of op zijn hardloopschoenen. De docent loopt deze zomer de halve triatlon om geld op te halen voor KiKa. Donderdagavond gaf hij zijn donaties een boost door lasergameavonden te organiseren in school.

Nee, een leven ernaast heeft hij even niet meer en ‘Hoe gaat het met trainen?’, is de eerste vraag die mensen hem stellen. Voor zichzelf én voor het goede doel werkt Stef zich zes dagen per week in het zweet. „Het is even een halfjaartje afzien”, vertelt de sportieveling al lachend.

Hij was op zoek naar een manier om zichzelf uit te dagen en maakt die uitdaging nu extra mooi. Door mee te doen aan de halve triatlon in Maastricht, wil de docent van Het Stedelijk Lyceum Kottenpark zoveel mogelijk geld inzamelen voor KiKa. „Ik heb dagelijks contact met leerlingen waarvan een groot deel plezier heeft in het leven. Zo’n mooie schooltijd gun ik iedereen. Op deze manier kan ik mijn steentje daaraan bijdragen. Bovendien hebben we dit jaar een leerling in de examenklas die kanker heeft en flink wat behandelingen moet ondergaan. Het is heftig om dat van dichtbij mee te maken en geeft nog eens extra motivatie.”

Lasergamen in school

Zijn streefbedrag is 5000 euro. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat haalt? Naast een donatiepagina bedacht Stef een aantal acties, te beginnen met twee lasergameavonden in de school. Tussen 18.00 uur en 22.00 uur veranderen gewone tafels voor even in obstakels en gymtoestellen worden plekken om je achter te verstoppen. Dit tot groot genoegen van zijn leerlingen, die in groten getale op komen draven om eens iets anders te doen in de klas dan les volgen. „We verwachten in totaal vierhonderd deelnemers, dat is ongeveer de helft. De rest had andere verplichtingen en baalden dat ze niet konden. Ze hebben het er in de klas al twee weken over, ontzettend leuk.” Betalen doen de leerlingen per gespeeld potje en kost een paar euro.

Afzien

Of Stef zin heeft in de triatlon? „Dat hangt er vanaf wanneer je het vraagt”, geeft hij toe. „Ik kijk er met gezonde spanning naar uit. Momenteel zit ik nog heel erg in de opbouwfase. Nu is het nog heel leuk om al die sporten te beoefenen, maar als ik er dan aan denk dat straks alles achter elkaar moet doen en dan ook nog op één dag... Al gaat het vast lukken, daar train ik hard voor.”

Wil je Stef helpen om zijn streefbedrag te behalen? Doneren kan via deze link.