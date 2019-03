Leden Sportclub Enschede over fusie met Zuid Eschmarke: te veel onzekerheid over Sportcampus Diekman

Voorzitter Jan-Bert Kolkman: „Eigenlijk willen we wachten op het beeld dat de gemeente moet schetsen van de sportcampus. Dat zou in mei/juni gebeuren.” Voorzitter Bas Veenendaal van VV Zuid Eschmarke: „Voor mij persoonlijk zou dat geen reden zijn om de fusie uit te stellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor leden van sportclub anders ligt. Wij gebruiken nu samen hun kantine. Die van ons is al verkocht.” Toch is Veenendaal optimistisch gestemd. Zijn achterban heeft zich woensdagavond al positief uitgesproken over de plannen van de fusiecommissie. „En ook bij sportclub is het plan goed ontvangen. Dat biedt hoop.”