Leden Zuid Eschmarke blijven geloven in fusie met SC Enschede

Het wegvallen van de zondagtak van Sportclub Enschede doet volgens voorzitter Bas Veenendaal van Zuid Eschmarke niets af aan het traject dat moet leiden tot een fusieclub op sportpark het Diekman. "Die mededeling was voor ons ook even schrikken, maar het doet niets af aan het traject dat we samen zijn aangegaan en waar we nu met onze leden verder over hebben gesproken", zegt Veenendaal.

Fusieclub

Hij doelt daarbij op de fusiecommissie met van beide clubs drie mensen, die samen de mogelijkheden en onmogelijkheden van een fusie onderzoeken. Daarbij moet voor 1 januari 2019 een fusiedocument klaarliggen waarin zaken als de nieuwe naam, de clubkleuren en de nieuwe statuten van de fusieclub worden vastgelegd.

Alles is erop gericht om de clubs in het seizoen 2020/2021 onder een vlag te brengen. "Daar werken we nu naartoe", aldus Veenendaal. "Daarna is het aan de leden van beide clubs om aan te geven of ze het ermee eens zijn."

Zelfstandig

Veenendaal erkent dat Zuid Eschmarke nu te klein is om zelfstandig verder te gaan of rendabel te zijn. "We hebben wat financiële uitdagingen en zouden nu toekunnen met slechts een veld. Maar dan zouden de lichtmasten verplaatst moeten worden en daar gaat de gemeente nu geen geld in steken. Gelukkig hebben we de steun van onze leden en blijven de teams bij onze club. Ook de commissies steunen ons bij dit hele proces."