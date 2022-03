Lekker met popcorn kijken naar de vuurwerkramp, en oh nee, de patat wordt duurder! Dit was de week in Enschede

Op straat is boze Twentse burger stiekem best tevreden: ‘Iets te klagen? Laat me ff denken...’

De Stembus van Tubantia trekt in volle vaart door de regio. Wat valt er nou op, tijdens al die honderden gesprekjes op straat met inwoners van Twente? ,,Of ik iets te klagen heb? Laat me ff denken...”

11 maart