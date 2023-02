Leuk volgens local Anne: 'Hier laat ik mijn nagels doen'

indebuurt.nlWie kennen onze stad beter dan de locals? Daarom vragen wij ze het hemd van het lijf. Dit keer neemt local Anne je mee! Wat zijn volgens haar de leukste plekken in Enschede?

Anne Olde Hartmann (29) is geboren en getogen in Enschede. Ze is bijna acht jaar samen met haar vriend Gerben. ”Ik heb kort in Deventer gewoond tijdens m’n studie maar ik ben daarna gauw weer terug naar Enschede gegaan. Sinds vorig jaar heb ik samen met m’n vriend een huis gekocht op het Hogeland.”

Anne borduurt en schildert, zingt in zangroep Zazoo en musicalvereniging Music All. Daarnaast tennist ze bij tennisclub Diekman.

Het Wooldrikspark

”Mijn favoriete park in Enschede is het Wooldrikspark, met de grote vijvers en de kinderboerderij. Vroeger kwam ik vaak in het Blijdensteinpark, nadat ik een ijsje haalde bij de Pinguïn, nu beter bekend als ijssalon De Singel.

Volledig scherm Wooldrikspark in Enschede. © indebuurt Enschede

Stoet

”Ontbijt en lunch zijn heerlijk bij Stoet! Lekker met een vriendin op de bank onder het genot van een theetje en wat lekkers. De ideale plek.”

Love Nails and Beauty

”Voor mijn nagels ga ik naar Love Nails and Beauty in Glanerbrug. Vanaf het Hogeland, waar ik woon, is dat niet heel ver.”

Stanislaus Brewskovitch

”Stanislaus is voor mij dé plek als ik zin heb in speciaalbiertjes. Vooral hun eigen Sambalbij is lekker, maar ze hebben altijd wel weer wat nieuws op de tap.”

Volledig scherm Stanislaus Brewskovitch. © indebuurt Enschede

SoLow

”SoLow is stiekem wel favoriet. Ze hebben handige dingen en voor een feestje kun je er ook goed terecht.”

