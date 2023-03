Leuk volgens local Ilse: 'Deze winkel in Enschede heeft veel originele interieurspullen'

Ilse Jaspers is 21 jaar oud en is ‘geboren en getogen in Enschede’, zoals ze zelf zegt. Ze studeert Communication and Information Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar het liefst komt ze in Enschede. “Ik vind het leuk om af en toe naar de stad te gaan, om winkeltjes te bezoeken. Interieur heeft mijn voorkeur.” Verder houdt Ilse ervan om met haar vriendinnen af te spreken of met haar vriend Jason.

Søstrene Grene

“Dit is de winkel waar ik het meest kom in de binnenstad, ik heb hier zelf gewerkt. Søstrene heeft veel originele interieurspullen die je niet in een andere winkel vindt, zoals dozen met bloemenprintjes, kaarsen in allerlei kleuren, schattige notitieboekjes en nog veel meer. Een echte aanrader!”

ThriftTale

“Dit is een leuke kledingwinkel. Bij ThriftTale koop je tweedehands- en vintagekleding. Niet alle kledingstukken zijn vintage, maar wel heel veel. Je koopt er bijvoorbeeld jassen, kostuums en soms galajurken. Mijn zus heeft hier laatst een lange, wollen jas gekocht uit de jaren ’70. Zoiets vind je niet zomaar bij een standaard kledingwinkel.”

Volledig scherm Thrift Tale aan De Heurne. © Eigen foto

Frank & Charlie

“Mijn lievelingslunchroom! Het is een erg unieke zaak, ze hebben er allesbehalve standaardproducten. De kimchi chicken, die is grandioos! Het is een superlekker broodje met gefrituurde kip dat je echt moet proeven. Leuk aan Frank & Charlie is verder de kleurrijke inrichting en de goede service. Elk hoekje ziet er anders uit en er staan veel planten in de zaak.”

Proeflokaal België

“Eén van mijn favoriete plekken in Enschede is Proeflokaal België op de Oude Markt. Ik kom daar vaak met Jason, mijn vriend. Bij Proeflokaal hebben ze veel verschillende biersoorten en ik houd ervan om die uit te proberen. Het is leuk dat je meer keuze hebt dan een standaard Heineken of Grolsch. De medewerkers zijn altijd vriendelijk en je merkt dat ze echt verstand hebben van de verschillende biersoorten.”

Volledig scherm Proeflokaal België aan de Oude Markt © Eigen foto

Stadskerk de Verbinding

“Dit is een moderne en jonge kerk, waar ik praktisch elke zondag kom om bijvoorbeeld een dienst te volgen. Er zijn ook andere dingen te doen, zoals cursussen volgen of andere jongeren ontmoeten. Deze kerk is toegankelijk en daarom voel je je er gemakkelijk thuis.”

