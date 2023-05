Leuk volgens local Lars: 'Bij deze sportschool in Enschede train ik het liefst mijn biceps'

Levensloop Fayz (53) houdt lurkend aan zijn waterpijp een oogje in het zeil in de Nieuwstraat in Almelo: ‘Verplicht je huis te beschermen’

Zie hem daar zitten. „Lekker bij de deur”, zegt hij en hij glimlacht, lurkend aan zijn shisha. Het weer moet er natuurlijk wel naar zijn, maar dan voelt het voor Fayz Toma - ‘Ik ben van 1969, hoe oud ben ik dan? 52, 53?’ - als vakantie. „Dit is mijn vakantie, want ik heb geen geld. Daarom ben ik 15 jaar niet op vakantie geweest.” Wat hij zich een enkele keer permitteert is een bezoek aan zijn zussen in Stockholm.