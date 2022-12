Lezing schrijver Jaap Scholten over zijn strijd voor bevolking Oekraïne: ‘Een mooi avontuur’

HAAKSBERGEN - Jaap Scholten, de Twentse schrijver die sinds 2003 in Hongarije woont, geeft op maandag 12 december een lezing in De Kappen. Vanaf het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft hij zich ingezet voor de Oekraïense bevolking. Zijn belevenissen heeft hij vastgelegd in een boek.

Drie zakken dameskleding, twee cakes Kyiv en een sniper is de titel van het boek dat vorige maand is verschenen. Een persoonlijk logboek met daarin reportages en interviews met Oekraïners, dat begint na een telefoontje in februari van dit jaar. Een nicht uit Nieuw-Zeeland die is getrouwd met een Oekraïner vroeg hem naar de grens te rijden om familie te helpen. Het was het begin van wat de 59-jarige Scholten ‘een mooi avontuur’ noemt. Al wordt uit zijn boek vooral duidelijk dat zijn betrokkenheid bij Oekraïne zijn leven heeft veranderd.

Hij zamelde spullen in. Voedsel en kleding, helmen en nachtkijkers. In een pick-up reisde hij door Oekraïne. Bracht er waterpompen, kettingzagen en meel. En hij zamelt geld in, dat onder meer wordt gebruikt voor drones. „Het Oekraïense ministerie van Defensie zei dat ze duizend drones nodig hadden om de oorlog te winnen en wij alleen hebben er al honderd geleverd”, zei Scholten eerder in een interview tegen Tubantia-journalist Theo Hakkert.

Maandag 12 december gaan Hakkert en Scholten nogmaals in gesprek en wel vanaf 20.00 uur in theater De Kappen in Haaksbergen. Scholten draagt voor uit zijn boek en toont filmbeelden die zijn opgenomen in Oekraïne. De entree bedraagt 7,50 euro. „Meer is welkom”, zegt Jan Eijsink van De Kappen. „Die meeropbrengst gaat naar het werk dat Scholten verricht in Oekraïne.”