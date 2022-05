Lichaam van vermiste Jihad Jafo uit Enschede aangetroffen in kanaal Almelo - De Haandrik

Jafo vertrok op maandagavond 6 december, de dag van de verjaardag van zijn zoontje, tussen 19.30 uur en 20.00 uur samen met een vriend vanaf zijn woning aan de Gasjuffer in Enschede. Deze vriend vertelde dat hij Jafo voor het laatst zag bij de rotonde aan de Euregioweg en Sleutelweg in Enschede. Jafo zag daar een auto staan met daarin iemand die hij blijkbaar kende en die hij, volgens zijn vriend, per se moest spreken. Hij is toen uit de auto van zijn vriend gestapt en bij die andere man in zijn voertuig gaan zitten.



Daarna werd de Enschedeër niet meer gezien. Op basis van zijn telefoongegevens wist de politie dat Jafo’s telefoon om 21.20 uur die avond aanstond in de omgeving van Den Ham. Daarna ontbrak ieder spoor van hem.