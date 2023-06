Lichte bewolking in Enschede vandaag

indebuurt.nl Van juwelen naar broodjes: een nieuwe huurder in winkelcen­trum Boswinkel

45 jaar lang kon je bij juwelier Anneveld terecht voor oorbellen, kettingen, ringen en andere sieraden. Dat is nu afgelopen: per 1 mei 2023 is de winkel gestopt en sinds 9 juni zit er een nieuwe huurder in het pand aan de Burgemeester van Veenlaan 96.