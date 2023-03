LIVE eredivisie | FC Twente na twee nederlagen op rij in eigen huis tegen stroef draaiend Heerenveen

MET VIDEO Reizigers zijn helemaal klaar met stakingen: ‘Er rijdt op dit moment in heel Hengelo maar één bus!’

Weer was het raak. Wie donderdag met bus of trein wilde reizen in Twente, liep het risico flink langer onderweg te zijn. Wéér werd er gestaakt. Onder reizigers klinkt steeds meer gemor. Maar de vakbonden houden vol. „Ook reizigers zijn gebaat bij voldoende én gezonde chauffeurs.”