LIVE eredivisie | Twente creëert in eerste halfuur veel meer dan Excelsior

Politie achter­volgt boeven met 150 kilometer per uur door druk Enschede: ‘Onze dochter werd op een haar na geraakt’

Na een spectaculaire achtervolging en de arrestatie van drie mannen in Enschede en Glanerbrug lijkt een autodiefstal te zijn opgelost. Omstanders vroegen zich echter af of de rit op hoge snelheid door het drukke hart van Enschede wel nodig was. „Onze dochter werd op een haar na geraakt.” De politie legt uit waarom zo hard werd gereden.