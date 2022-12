LIVE | Na regenbuien kan het carbidschieten in Twente beginnen, brand bij Hengelose voetbalclub

MET VIDEO Lisa (23) bakt voor het eerst oliebollen in eigen kraam in Enschede: ‘Ik maak ze met de hand, voor wat extra liefde’

ENSCHEDE - Topdrukte in december voor oliebollenbakker Lisa de Vries (23), want ze staat voor het eerst met een eigen kraam bij bouwmarkt Hornbach in Enschede. „Zwaar werk, maar ik doe het allemaal zelf!”

30 december