LIVE | Overlast door pittige onweersbuien in Twente en Achterhoek, boom valt op vrouw

updateENSCHEDE - Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Gelderland en Overijssel. De komende uren trekken er zware regen- en onweersbuien over Twente en de Achterhoek. En dat leidt tot wateroverlast en hinder op de wegen in deze regio.

De onweersbuien hebben in heel Twente voor overlast gezorgd. Omstreeks 16.30 uur had Brandweer Twente ruim 30 meldingen ontvangen over stormschade.

Volledig scherm Wateroverlast op de Enschedesestraat in Hengelo. Vaste prik bij noodweer. © Jordi Heinen / News United

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Boom valt op vrouw

Op de Deldensestraat/N740 in Diepenheim is een boom op een vrouw gevallen. Die vrouw is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurster wilde een aantal takken van de weg halen. Toen zij dat probeerde, viel een boomtop met takken naar beneden. Bovenop haar.

De brandweer heeft takken gezaagd en aan de kant van de weg gegooid. Dikke takken zijn met een tractor naar de kant van de weg gedrukt. Het wegdek is weer schoon, de weg weer vrij.

Volledig scherm In Diepenheim is een boom op een vrouw gevallen. © News United/Jan Willem Kleinhorstman

Auto over de kop

In Enschede is op de Parkweg een auto over de kop geslagen tijdens het noodweer. Onduidelijk is hoe dit precies kon gebeuren. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Parkweg is als gevolg in beide richtingen tijdelijk dicht.

Bij het filiaal van de Action aan de Boulevard 1945 is ook sprake van wateroverlast. De winkel is tijdelijk gesloten om weer droog te krijgen. Onduidelijk is tot hoe lang dit gaat duren.

Volledig scherm De auto op de Parkweg © Dennis Bakker / News United

Wateroverlast in Hengelo

De Enschedesestraat in Hengelo staat ter hoogte van de spoorbrug blank als gevolg van de regenval. Een automobilist en fietser hebben zich vastgereden in het hoogstaande water onder de spoorbrug, de brandweer uit Borne is onderweg om het water weg te pompen. De Enschedesestraat in Hengelo is tijdelijk dicht.

De brandweer is in Hengelo ook druk bezig aan de Frederikstraat. Daar vielen door de harde wind meerdere grote takken uit bomen. De takken kwamen op muurtjes en schuurtjes terecht. De brandweerlieden zijn bezig met het verwijderen van de takken.

Klaslokaal in Enschede staat blank

In de Prinseschool (locatie Daalweg) in Enschede staat het klaslokaal van groep 6 deels blank. „Houd het maar op een bewegende plas water. Het was net even flink aanpoten. We hebben heel veel doeken nodig gehad om het water te bestrijden. En we hebben heel veel doeken moeten uitwringen”, vertelt leerkracht Jasper Bloemsma.

De leerlingen kregen er niets van mee; die waren al vrij. Boosdoener is een kapot raamkozijn, zo vermoedt Bloemsma. „Ik geef les in een hoeklokaal. Daar staat de wind vol op. En de rubbertjes onderaan het raam zijn kapot of versleten, de regen kwam er zo onderdoor. Daar moet vrijdag wel iemand bij, om het te repareren.”

Auto op haar na gemist

Op de hoek van de Tulpstraat en de Hyacinthstraat in Losser is een grote tak van een boom geknapt. De tak miste op een haar na een geparkeerde auto. De brandweer is opgeroepen om gevaarlijke hangende de tak te verwijderen.

Volledig scherm De tak miste op een haar na een geparkeerde auto. © Pascal Vlutters (News United)

‘Kans op supercell’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. „De buien kunnen plaatselijk heel heftig zijn, met onweer, grote hagelstenen en zware windstoten en valwinden”, zegt Alfred Snoek van Weerplaza. „De omstandigheden zijn zelfs vergelijkbaar met die in Amerika waar stormjagers op zoek gaan naar spectaculaire wolkenluchten en zelfs tornado’s.”



Er is zelfs kans op een ‘supercell’, het zwaarste kaliber onweer. Op sommige plekken kunnen windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. „De mensen zullen zich schrap moeten zetten. Het advies is vanavond ramen te sluiten en parasols, tuinmeubilair en trampolines vast te zetten”, zegt Snoek.



De brandweer in Twente roept op om alleen bij acuut gevaar 112 te bellen. „Is er geen spoed, maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904.”

Noodweer houdt aan

Vrijdagmiddag is er in het zuidoosten opnieuw kans op stevige onweersbuien, die gepaard kunnen gaan met zware windstoten, hagel van circa 2 centimeter en veel regen in korte tijd. Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen, wateroverlast en blikseminslag.

Volledig scherm De lucht boven Rijssen © News United/Jan Willem Klein Horstman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.