LIVE play-offs Conference League | Twente zonder Brenet, vier oud-eredivisionisten bij Fenerbahçe

Met foto's Altijd al afgevraagd wat dit bekende pand in Enschede ooit is geweest? ‘Het lijkt binnen wel een tijdcapsu­le’

Er zijn van die panden in Enschede waar je geregeld langskomt en je afvraagt: hoe zal het er van binnen uitzien? De bokstempel van Boksclub Twente aan de Noorderhagen is zo’n pand. Ook leuk: veel mensen hebben geen idee wat dit vroeger is geweest. „Wil je even binnenkijken?”