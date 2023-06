LIVE play-offs | Finaleplek voor Heerenveen heel ver weg na nieuwe achterstand op FC Twente

FC Twente heeft donderdagavond bij Heerenveen al een flinke stap gezet richting de finale van de play-offs om Europees voetbal. Dankzij een laat doelpunt van Manfred Ugalde wonnen de Tukkers met 1-2. Kan de ploeg van Ron Jans het in eigen huis afmaken? Of zorgen de mannen van Kees van Wonderen voor een Fries feestje in Enschede? Om 14.30 uur is er afgetrapt en je volgt het duel hier live.