Live podcast op Lezersdag: van voetbalwatcher tot één van grootste Insta-accounts uit Twente

Meld je nu nog aanRonald Koeman die een luie en overschatte trainer is, Peter Bosz die met hangende pootjes naar FC Twente belt of hij nog assistent kan worden... Het zijn uitspraken van Leon ten Voorde die in podcast De Ballen Verstand zijn gedaan. En wie is de vrouw achter het Insta-account Macro by Marit met 760.000 volgers? Op de Lezersdag voelen we Leon en Marit live aan de tand. En jij kan erbij zijn!