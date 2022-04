Lof voor hoofdredacteur Martha Riemsma bij haar afscheid van TC Tubantia

met video Grote politie­macht op de been in Enschede-Zuid na inbraak met vuurwapen

ENSCHEDE - Een grote politiemacht is deze vrijdagavond op de been in Enschede-Zuid. Volgens getuigen zouden er aan het begin van de avond twee inbrekers zijn overlopen in de omgeving van de Aamsveenweg. Hierbij zou ook gedreigd zijn met een voorwerp dat lijkt op een vuurwapen.

29 april