LTO Noord gaat ver in strijd tegen wolf: publiek kan op bezoek bij slachtoffers

Welkom in de ‘onmense­lij­ke’ woning van Twentse arbeidsmi­grant Nichitel: ‘Dit is moderne slavernij’

GRONAU - In Gronau, vlak over de grens bij Enschede, leven tientallen in Twente werkzame arbeidsmigranten op een kluitje bij elkaar. In kamers die volgens de keuringsinstantie aan de norm voldoen, maar waar de schimmel oprukt, elektra uit plafonds bungelt en pleisterwerk loslaat. Een reportage over mensen, die als personeelsnummers worden gezien. „Ik ben hier voor mijn familie.”

29 oktober