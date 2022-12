Man blijft vastzitten na ‘zedendelict’ in Enschedese binnenstad

De man die maandagochtend in het centrum van Enschede is aangehouden zit nog vast; hij wordt verdacht van een zedendelict. Hij pleegde die rond 9.30 uur aan de Noorderhagen. Het slachtoffer is een jonge vrouw. Het Openbaar Ministerie geeft geen nadere informatie over wat er precies is gebeurd. In eerste instantie hield de politie het op ‘een geweldsdelict’.