Man die gezin uit Enschede beschoot op A1 op vrije voeten

De politie heeft geen reden om de 25-jarige man langer vast te houden. De Rotterdammer wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling, laat een woordvoerder van de politie Oost-Nederland weten. Diezelfde zaterdagavond arresteerde de politie in Enschede de man en een 20-jarige vrouwelijke medeverdachte uit Spijkenisse. De vrouw kwam al kort na de aanhouding vrij. Volgens de politie blijven beiden verdachte in deze zaak.

Gezin met twee kinderen

De 45-jarige Enschedeër wilde daar met de andere bestuurder in gesprek. Maar toen hij richting de andere auto liep, werd hij door de bestuurder vanuit de auto beschoten. Daarna reed de Fiat met hoge snelheid weg in de richting van Enschede.

Gewond doorgereden

Een vuurwapen is niet gevonden, meldt de politiewoordvoerder: „In ons onderzoek hebben we inmiddels een goed beeld kunnen vormen van wat er is gebeurd. Maar mochten er nog mensen zijn die meer weten of hebben gezien en ons nog niet hebben gesproken, houden we ons altijd aanbevolen.”