Man doodgeschoten bij ‘ernstig geweldsincident’ in Enschede

Griep, corona, norovirus, RS: drukker dan normaal in Twentse ziekenhui­zen ‘maar behapbaar’

ENSCHEDE/ALMELO - Nederland zit in een griepepidemie, luchtweginfecties gaan snel rond, corona is er nog steeds en veel jonge kinderen hebben het RS-virus. En dat merken ook de Twentse ziekenhuizen ZGT en MST. Het is drukker in de ziekenhuizen dan normaal, ‘maar het is behapbaar’.

15:17