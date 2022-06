Man zwaait met mes op straat en bedreigt omstanders in Enschede

MET VIDEO Emil uit Enschede test al 28 jaar doodskis­ten: ‘Oude pacemakers moeten eruit, die ontploffen’

ENSCHEDE - Per jaar worden meer dan 115.000 mensen gecremeerd. Sommigen in doeken gewikkeld, de meesten in een kist. Maar niet ieder - duurzaam - bouwsel kan zomaar de verbrandingsoven in, weet ‘kistentester’ Emil Vermaas. Over exploderende pacemakers, telefoonboeken als hoofdsteun en bouwsels van aardappelzetmeel. „Ik kijk na 28 jaar nergens meer van op.”

