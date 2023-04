Marcel Boogers verruilt Universiteit Twente voor Universiteit Utrecht

Hengelose Joke Kerkhoff (85) had al afscheid van het toneel genomen, maar een rol in De Vergeten Twentse Lente kon ze niet weigeren

Joke Kerkhoff (85) had al vaarwel gezegd tegen het amateurtoneel, maar een rol als getraumatiseerde moeder in de grote theaterproductie ‘De Vergeten Twentse Lente’ kon ze niet weigeren. Is dit echt haar laatste rol? „Zeg nooit nooit!”