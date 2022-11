Marcus T. zou door Simo D. het criminele milieu zijn ingezogen: ‘Als ik ten onder ga dan neem ik hem mee’

Janssen heeft iets om voor te vechten. Want zijn cliënt Marcus T. hangt een gevangenisstraf van 26 jaar en zeven maanden boven het hoofd voor zijn rol in het onderwereldconflict dat tot meerdere aanslagen in Twente leidde.

Granaataanslag Satudarah

Het feit dat de vete in de Twentse onderwereld gepaard gaat met tal van aanslagen, vindt volgens Janssen zijn oorsprong in de granaataanslag in een woning aan de Auskamplanden in Enschede in december 2016. Het was het moment dat een sluimerend conflict tussen leden van de motorclub Satudarah enerzijds en de organisatie van Simo D. anderzijds tot een uitbarsting kwam.