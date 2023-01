Margriet is een van de 40.000 laaggeletterden in Enschede: ‘Stuur je kinderen niet naar bed met een filmpje’

Ze zakte zes keer voor haar theorie-examen bij het CBR. De ondertiteling van films en series gaat haar veel te snel. En boeken leest ze niet. Margriet Holters (56) is laaggeletterd. Nu ze de vijftig is gepasseerd, durft ze dat gewoon hardop te zeggen. Dat was vroeger wel anders en juist daarom wil de Enschedese haar verhaal delen. Want ze is helaas niet de enige die hier dagelijks mee worstelt.