Marinus den Hartogh probeert nieuwe partij ‘Alliantie’ Provinciale Staten in de loodsen

Twee verdachten moordzaak Daan Mellée uit Enschede op vrije voeten

Verdachten Debbie G. en Bart de J. mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank in Almelo na de vijfde voorbereidende zitting in de zaak over de in 2018 doodgeschoten Daan Mellée uit Enschede. Daniël V. blijft in voorarrest.

19 december