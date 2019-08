Marinus Goedhart-toernooi: ‘Nieuwe opzet is beter’

Toernooivoorzitter Willem van Ooijik tovert deze maandagavond een grote glimlach op zijn gezicht als hij in de bestuurskamer gevraagd wordt naar zijn mooiste editie van het Marinus Goedhart-toernooi. „1971, toen zijn we met UDI zelf winnaar geworden”, zegt hij lachend. Van Ooijik speelde zo’n vijftien jaar in het eerste van UDI, waarna hij zijn clubhart verder liet kloppen als bestuurslid. Sinds 2015 is hij voorzitter van de toernooicommissie. „Wat ik het mooiste aan het toernooi vind, is de saamhorigheid van alle Enschedese clubs bij elkaar. Het is één grote reünie. Daarnaast is het toch prachtig om als klein clubje ook eens tegen een grotere club te spelen?”