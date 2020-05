Mark Wotte, voetbalcoach in de woestijn: ‘spelers verdienen hier al snel miljoen netto’

Verkeersre­ge­laars kunnen enorm drukke binnenstad van Enschede niet veiliger maken

16 mei ENSCHEDE – Eenrichtingsverkeer voor voetgangers in de binnenstad. Verkeersregelaars konden er zaterdag niet voor zorgen dat het op de drukste plekken in het centrum veilig winkelen was. In de stad, met voor het eerst ook weer heel veel Duitsers, was afstand houden nauwelijks mogelijk.