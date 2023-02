Marktplaatsverkoper Marie uit Enschede blijkt tóch een bekende: ‘Dit hadden we never nooit verwacht’

Fans gooien stoeltjes en vuurwerk op het veld: derby tussen Go Ahead Eagles en FC Twente ligt half uur stil

De Derby van het Oosten tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is zondagmiddag stilgelegd door onrust op de tribune. In de hoek waar het uitvak gevestigd is werd er met vuurwerk gegooid en vlogen er stoeltjes van de tribune het veld op. Het duel is inmiddels weer hervat.