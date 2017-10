Martens beste van de wereld in Enschede: 3 keer nagenieten

Enschede krijgt een 'huis-aan-huis' afvalcampagne

11:49 ENSCHEDE - Wie kunststof en verpakkingsmaterialen scheidt, moet dat doen in een doorzichtige zak die gratis bij supermarkten te krijgen is. Etensresten en andere afvalstromen zijn in de zakken niet toegestaan. En als de zak vol is, moet die netjes in de juiste ondergrondse container worden gegooid of (op ophaaldagen) aan straat.