Massale belangstelling voor Lezersdag: ‘Tubantia leeft bij mensen’

lezersdag Komt d’r in! Tubantia zet deuren wagenwijd open voor kijkje achter schermen

Wie zijn de gezichten achter al die nieuwsberichten? Wat zijn de geheimen van Tubantia? Op zaterdag 15 april zetten we de deuren van ons iconische pand Het Balengebouw in Enschede wagenwijd open voor een speciale Lezersdag. Iedereen die ons leest of volgt is van harte welkom. Of zoals we het op z'n Twents zeggen: komt d’r in, dan kö-j d’r oet kieken.