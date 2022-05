Matthijs uit Almelo en Berend uit Wierden doen op zolder hun eindexamen; Dit zijn de andere bijzondere manieren om het felbegeerde diploma te halen

Winkeldief steelt fietsslo­ten en verdwijnt twee jaar van de straat

ENSCHEDE/ALMELO - Akbar D. is veroordeeld tot een tweejarig verblijf in een veelplegerskliniek. D. (40) nam afgelopen januari vier sloten weg uit een winkel aan het Van Heekplein. Personeel betrapte hem daarbij, waarna hij werd aangehouden. D. had op dat moment al een winkelverbod van een jaar vanwege eerdere diefstallen.

16 mei