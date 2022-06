Meer dan genoeg poëzie tijdens het Warme Woordenfestival: ‘Warme woorden zijn in ieder jaargetijde fijn’

ENSCHEDE - Voor poëzieliefhebbers is het Warme Woorden Festival iets om zeker niet te missen. Aanstaande zondag vindt het festival voor de tweede keer plaats bij De Museumfabriek. Organisator Stéfanie van Tuinen heeft er in ieder geval alvast zin in: „Ik kijk naar alles uit.”

Wat is het Warme Woorden Festival precies?

„Poëzie staat centraal. Dan hebben we het over poëzie in de meest brede zin van het woord. Alles wat te maken heeft met literatuur, spoken word, rap en singer-songwriters komt er voorbij. Het is verspreid over vier tenten. We hebben twee grotere en twee wat kleinere tenten staan.”

Waarom dan de naam Warme Woorden Festival?

„In Enschede heb je in januari altijd de poëzieweek. Twee jaar geleden is door ‘Dichters in Enschede’ bedacht dat het leuk was om eens een festival te houden in plaats van losse activiteiten. Omdat het in januari koud en guur is, was het idee om het deels binnen te doen en buiten met vuurkorven. Ik kwam toen zelf met het idee om het dan het Warme Woorden Festival te noemen, omdat de bezoekers als het ware verwarmd worden door de poëzie. Door corona is het nu, net als vorig jaar, in juni. Gelukkig zijn warme woorden in elk jaargetijde fijn.”

Wie komen er allemaal om hun warme woorden te delen?

„Bijvoorbeeld de junior stadsdichter. Vorig jaar waren er ook twee dichters en zij waren zo enthousiast dat ze dit jaar terugkomen. Dat zijn Ingmar Heytze en Iris Penning. Er is ook een open podium, waar bezoekers iets voor kunnen dragen. Ze kunnen hun werk maken tijdens workshops die gegeven worden en aan het eind van de middag kunnen ze dat dan meteen voordragen.”

Waar kijk je het meest naar uit tijdens het festival?

„Ik kijk eigenlijk naar alles uit. Het is moeilijk om specifiek iets te noemen. Ik vind het ook mooi om te zien hoe het publiek zich met elkaar mengt, want er is jong en oud publiek door het verschillende aanbod. Dat is eigenlijk ook mijn onderliggende doel. Op deze manier wordt poëzie uit de exclusiviteit gebracht en kan iedereen het begrijpen.”

Waarom mogen mensen dit festival niet missen?

„Omdat taal ons verbindt. Iedereen is weleens geraakt door een tekst. Taal is zo’n essentieel onderdeel van onze cultuur en maatschappij, dat het eigenlijk heel normaal is om naar dit festival te gaan. Als taal ook nog eens op een warme manier gebruikt wordt, dan wil je dat gewoon niet missen. Er zijn nog steeds kaarten te koop.”