Meer uitgeprocedeerde asielzoekers in Enschede dan bekend, gemeente heeft er geen zicht op

interview Karim El Ahmadi heeft al z’n dromen waarge­maakt en wil er nu voor jonge voetbal­lers zijn

Karim El Ahmadi (37) stopte dit jaar vrij geruisloos met voetballen. De zoektocht naar een nieuw bestaan brengt hem zondag in De Kuip, waar hij analist is bij het duel tussen zijn voormalige clubs Feyenoord en FC Twente. „De cirkel is rond.”

8 oktober