Meer vrouwen in Twentse gemeenteraden, mede dankzij voorkeursstemmen

ENSCHEDE - De kiezer heeft besloten dat vrouwen in de lokale politiek meer invloed krijgen. Mede dankzij voorkeursstemmen komen er meer vrouwen in de Twentse gemeenteraden te zitten. Ook in de Achterhoek is een kleine kentering zichtbaar.

Hoewel bij de beëdiging van nieuwe raadsleden mannen nog in de meerderheid zijn, is er wel een significant verschil te zien. In de nieuw verkozen gemeenteraden is ruim 36 procent van de raadsleden vrouw. Vóór de stembusgang van 16 maart was dit nog 31 procent. Ook in deze regio is een kentering te zien. Alleen in de gemeenten Losser en Hof van Twente nam het aantal vrouwen in de raad af.

Vooral in Borne is het verschil groot. Voor de verkiezingen bestond 26,3 procent van de raad uit vrouwen, nu is dat 47,4 procent. Ook in Enschede (van 33,3 procent naar 46,2 procent) en Hengelo (37,8 procent naar 48,6 procent) zijn de verschillen groot. In vrijwel alle Achterhoekse gemeenten bleven de verhoudingen hetzelfde. Alleen in Aalten kwamen er twee vrouwen bij ten opzichte van voor de verkiezingen.

Strategisch gestemd

In de zeventig grootste gemeenten van Nederland is het aandeel vrouwen in de gemeenteraad nog hoger. Dat meldt Stichting Stem op een Vrouw. Volgens de organisatie vindt ‘de groei niet plaats dankzij meer gelijkheid op de kieslijst, maar dankzij de kiezer’. Stichting Stem op een Vrouw becijferde dat 459 vrouwelijke raadsleden die op een ‘onverkiesbare’ plek stonden toch de raad in komen dankzij voorkeurstemmen.

Vóór de verkiezingen van 16 maart waren in zeven gemeenten vrouwen in de meerderheid. In Twente en de Achterhoek is dit nog nergens het geval. In geen enkele gemeente zit géén vrouw in de raad. ,,Over hele politieke spectrum wordt slim op vrouwen gestemd” schrijft Stichting Stem op een Vrouw in een persbericht. Zo kwamen er met voorkeursstemmen 14 vrouwen de raad in voor ChristenUnie, 53 voor CDA, 61 voor D66, 39 voor PvdA, 76 voor GroenLinks en 37 voor de VVD.

Op bovenstaande kaart vind je per gemeente het percentage vrouwen in de gemeenteraad. Ga je met op de kaart met je muis over een gemeente, dan zie je per gemeente het aantal en aandeel mannen, vrouwen en het aantal personen dat zich identificeert als non-binair.

De gegevens zijn verzameld in januari 2022 en in de week na de gemeenteraadsveriezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.