Meerdere gewonden na ongeluk met twee auto's bij oprit N18 in Enschede, weg tijdelijk dicht

Schutter die kogel afvuurde in Symfonie­straat Glanerbrug moet twee jaar de cel in

GLANERBRUG Teun de V. (21) uit Glanerbrug is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk voor een schietpartij aan de Symfoniestraat in zijn woonplaats. Zijn minderjarige medeverdachte van 16 werd vrijgesproken.

2 mei