Meerval Mania bedient groeiende groep die gaat voor de kick van een meerval van ruim 2 meter

met videoHet Rutbekerveld bij Enschede was dit weekend even bezit van meervalvissers. In de voormalige zandafgraving zwemmen enkele zeer grote exemplaren, die naar schatting zelfs meer dan 2,5 meter meten. Maar het bleef bij schattingen, de echt grote jongens lieten zich niet zien bij Meerval Mania.