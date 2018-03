Meevaller van 1,1 miljoen voor FC Twente in transfer Dusan Tadic

ENSCHEDE – FC Twente hoeft de Servische voetbalmakelaar Zoran Pavlovic geen 1,1 miljoen te betalen. Dat heeft de arbitragecommissie van de KNVB beslist. Het conflict tussen FC Twente en Pavlovic had betrekking op de zogenoemde tweede overeenkomst van 15%, die met Pavlovic’ bureau Friends & Football werd gesloten bij de transfer van Dusan Tadic naar Southampton in 2014.

In 2012 maakte Dusan Tadic de overstap van FC Groningen naar FC Twente. Zijn makelaar, Pavlovic, maakte daarbij een zeer goede deal voor zichzelf. Zijn bureau Friends & Football deelde mee in die transfer, kreeg bovendien een vergoeding van 300.000 euro per contractjaar van Tadic én een aandeel in een toekomstige transfer van 15%.

Twee keer 15%

Toen Dusan Tadic de overstap maakte van FC Twente naar Southampton, dwong Zoran Pavlovic nog eens 15% van de transfersom af boven de som die hij al tegoed had. Gegeven de transfersom van ca. 13 miljoen, betekende dit dat FC Twente in totaal ca. 3,7 miljoen aan Friends & Football diende te betalen. De club zat zodanig financieel in het nauw dat de toen nog door Joop Munsterman geleidde RvC akkoord ging.

Tactiek

FC Twente had dringend geld nodig en moést dus verkopen. Zoals uit het vonnis van de arbitragecommissie blijkt, werd de tweede overeenkomst in 2014 door Friends & Football afgedwongen met het argument dat de speler anders niet naar Southampton wilde vertrekken. Friends & Football heeft later echter verklaard dat dit slechts een onderhandelingstactiek was. Een tactiek die Friends & Football gebruikte omdat Pavlovic wist dat de club het zich niet kon veroorloven de transfer te laten afketsen.

Buiten de boeken

FC Twente hield deze transactie, die Pavlovic bijna 1,8 miljoen euro extra zou moeten opleveren, destijds buiten de boeken. Middels valse door Pavlovic ingediende facturen voor niet verrichte werkzaamheden moest het bedrag worden weggemoffeld in de boekhouding. Onno Jacobs zette daar na zijn aantreden als interim-directeur bij FC Twente in januari 2016 meteen een streep door en meldde de buitensporig hoge bemiddelingsvergoeding bij de gemeente Enschede en de KNVB. Op dat moment had Twente van de twee tranche van 1,8 miljoen al 7 ton betaald aan Pavlovic.

Geen geld naar Tadic

De arbitragecommissie vindt het aannemelijk dat aan de Dusan Tadic zelf bij de transfer geen bedragen zijn (door)betaald. En dat de vergoedingen dus bij Friends & Football zijn terecht gekomen. Mede hierdoor is volgens de arbitragecommissie voldoende aannemelijk gemaakt dat de tweede overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling aan de zijde van FC Twente, die te wijten is aan de verkeerde voorstelling van zaken door Friends & Football. Op basis daarvan heeft de arbitragecommissie de tweede overeenkomst vernietigd.

Reservering

Dat de tweede overeenkomst nu van tafel is, is een meevaller maar betekent nog niet dat het dossier Friends & Football gesloten is. De Belastingdienst heeft vraagtekens gezet bij alle (omvangrijke) betalingen die in het verleden aan Friends & Football zijn gedaan. De Belastingdienst is zijn onderzoek aan het afronden. FC Twente houdt er rekening mee dat de Belastingdienst naheffingsaanslagen zal opleggen. FC Twente heeft hiervoor, zoals bekend, 5,9 miljoen euro gereserveerd.

Mogelijk lager naheffing fiscus