Meisje breekt elleboog, neus en voortanden nadat ze van fiets wordt geduwd in Enschede

Berkelland is hotspot voor zonnepar­ken: op deze plek worden nu 26.000 panelen geplaatst

BORCULO - Het is zover. In Borculo is begonnen met de bouw van Zonnepark Dievelman. Op deze plek moeten meer dan 26.000 zonnepanelen ongeveer 5000 huishoudens gaan voorzien van duurzame energie. Goed nieuws of toch niet?

9:05