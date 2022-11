Met dit filmpje hoopt Twente Airport onder miljoeneninvestering uit te komen

Twents liquidatieproces Sleutelge­tui­ge is volgens advocaat van Simo D. ‘een gevaar voor een serieuze zoektocht naar de waarheid’

Advocaat Stijn Franken heeft maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol betoogd dat justitie geen geldig, en beslist ook te weinig bewijs heeft om zijn cliënt Simo D. veroordeeld te krijgen. Volgens Franken liegt een sleutelgetuige van justitie aantoonbaar over de rol van de vermeende Twentse ‘godfather’ nadat die getuige zelf klem kwam te zitten in een vete in de Twentse onderwereld.

