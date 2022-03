Meteen loodzwaar duel voor hockeysters EHV bij hervatting competitie: ‘We hebben wat recht te zetten’

Aanvoerster Anouk Wildenborg verwacht niet dat het zondag weer zo’n grote uitslag wordt als begin dit seizoen in Oldenzaal (8-0). „Toen speelden we onze eerste wedstrijd en waren we lang niet zo op elkaar ingespeeld als nu”, vertelt de Enschedese. „Of we kunnen stunten? Dat weet ik niet. Maar dat we weer met 8-0 eraf gaan, dat verwacht ik niet. We gaan er alles aan doen om dat te voorkomen.”