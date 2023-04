Michelle en Zoe hoeven niet op mededogen van de verzekering te rekenen, ook al hebben ze hun gestolen auto terug

Twee gedupeerde vrouwen in een zeer kort tijdsbestek. Dat is pech, auto weg. Maar het wordt nog vervelender als blijkt dat de verzekering niet voldoende is om diefstal te dekken. Of dat bij beide vrouwen het geval is. is niet bekend, maar in het algemeen geldt dat de eigenaar van een voertuig een zorgplicht heeft. Inmiddels zijn de twee auto’s teruggevonden.