‘Mijlpaal voor regio’: nieuwe master robotica op Universiteit Twente, mét opleidingsdirecteur uit Glanerbrug

met video Mercedes met bijzonder verleden ramt auto’s bij school­plein in Enschede: ‘Hij vloog over de drempel’

ENSCHEDE Met vier wielen los van de grond zagen ze ineens een Mercedes ML over een drempel vliegen. Vlak erna volgde bij de school, 100 meter verderop, een harde knal. Over een ongeluk in Enschede dat veel erger had kunnen aflopen, als deze vrijdag geen vrije dag was geweest. „Dan was het pauze geweest, dan hadden hier kinderen gespeeld.”

27 mei