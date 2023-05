Miljoenen voor in Twente bedachte trillende sok die parkinsonpatiënten vooruit moet helpen

Alleen een wonder kan FC Twente Vrouwen aan titel helpen: ‘Deze nederlaag is absurd’

De beste ploeg van het land zou dit seizoen zomaar eens geen kampioen kunnen worden. Na de onnodige nederlaag bij concurrent Ajax (1-0) heeft FC Twente Vrouwen op de slotdag het lot niet meer in eigen hand. Alles was zo dichtbij, maar is nu opeens zo ver weg.