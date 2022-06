Minder bloot, want de tijden zijn preutser

Eén op de tien Twentena­ren wil meer werken: onbenut arbeidspo­ten­ti­eel het grootst in Enschede

ENSCHEDE - Zo'n één op de tien Twentenaren gaf vorig jaar aan (meer) te willen werken. Het zogeheten onbenut arbeidspotentieel in de bevolkingsgroep van 15 tot 75 jaar was vorig jaar met 12,4 procent het grootst in de gemeente Enschede, gevolgd door Almelo (11,3 procent) en Hengelo (11,0 procent).

14 juni