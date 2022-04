Mini Kommer-Hoffmann uit Enschede is 100 jaar: ‘Zo in mijn stoel lijk ik een hele piet…’

„Het schijnt dat mijn hele lichaam was bedekt met zwart haar. Mijn moeder was vreselijk geschrokken. Ze dacht dat ze een aapje had gekregen”, vertelt Mini Kommer-Hoffmann met een lach. Het gezin Hoffmann, met zes kinderen, woonde aan de rand van Hengelo, vlakbij landgoed Twickel. „Thuis was het geen vetpot, mijn vader had niet altijd werk. Toch hebben we een fijne jeugd gehad. Mijn moeder spaarde zegeltjes bij de boodschappen. Die leverde zij in als er kermis was. Van dat geld kregen wij kinderen een zuurstang en we mochten een keer draaien. En dan maar zeuren om meer. Terwijl mijn moeder zó haar best had gedaan dat tenminste dit nog kon. Tja, als kind snapte je niet hoe het zat.”