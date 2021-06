Minke is de vrouw achter FC Twente Vrouwen: ‘Er zijn clubs met meer budget en betere speelsters en toch winnen we’

Man (34) zwaarge­wond na steekinci­dent in Enschede, politie zoekt getuigen

1 juni ENSCHEDE - Een 34-jarige man is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt na een steekincident aan de Molenstraat in Enschede, in het centrum van de stad. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht, een verdachte is nog niet aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident.