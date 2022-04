Miranda krijgt geen urgentieverklaring bij Domijn: ‘Dus slapen we op drie matrassen in een kamer’

Afgelopen maandag verliet Den Butter met twee dochters (13 en 14 jaar) Losser. Hun ‘oude’ huis is verkocht door haar ex-man. Ze kan tijdelijk terecht in zijn huurwoning in Hengelo. Met kinderen, twee katten en bordercollie Olaf zit ze nu aan de Otto Klemperstraat in Hengelo. Ze hebben een slaapkamer waar net drie matrassen inpassen. De woonkamer, inclusief keuken, is nauwelijks groter. „Het is bijna niet te doen”, vindt Den Butter (53).